La roldanense Forbio fue distinguida en el Día de la Industria de Santa Fe
Recibió el Premio al Mérito Industrial que entrega Fisfe todos los años.
La industria roldanense Forbio fue distinguida con el Premio al Mérito Industrial en el marco del Día de la Industria, celebrado el pasado 12 de septiembre en Las Parejas y organizado por la Federación Industrial de Santa Fe (Fisfe).
El tradicional almuerzo reunió a más de 1.000 industriales, empresarios, autoridades provinciales y nacionales, convirtiéndose en el encuentro más importante del sector productivo santafesino. Durante la jornada, se entregaron los reconocimientos a empresas que se destacan por su trayectoria, innovación y aporte al desarrollo productivo en la provincia.
Con planta industrial en Roldán, Forbio desarrolla, produce y comercializa productos biológicos de vanguardia para el agro, con presencia industrial en Argentina, Brasil, Colombia, Estados Unidos, Paraguay y Bolivia. La empresa fue nominada por la Unión de Empresarios Industriales de Roldán (Unempir), que quiso reconocer el papel fundamental de Forbio en el crecimiento económico y productivo de la ciudad.
En representación de la firma, Laura Grillet (Coordinadora Administrativa y apoyo comercial) y Juan Martín Van Becelaere (Gerente Comercial) expresaron: “Para nosotros fue un gran honor recibir este premio al mérito industrial, un reconocimiento que representa el esfuerzo, la pasión y la innovación detrás de cada uno de los logros que Forbio ha alcanzado. Agradecemos profundamente a UNEMPIR por apoyarnos; este premio no solo nos enorgullece, sino que nos impulsa a seguir creciendo con compromiso y responsabilidad. Todos los que formamos parte de esta empresa quedamos muy felices”.
La compañía remarcó que este reconocimiento es para todo su equipo: investigadores, productores, distribuidores y todos los que creen en el poder transformador de la biotecnología.
Por su parte, el presidente de Unempir, Esteban Salusso, destacó: “Es un orgullo para nosotros que una empresa de Roldán como Forbio reciba este reconocimiento en un evento provincial tan importante. Este premio demuestra que en Roldán hay talento, innovación y compromiso con la producción. Forbio es un ejemplo de cómo nuestras industrias locales pueden proyectarse a la provincia, al país y al mundo.”
Con este reconocimiento, Forbio reafirma su compromiso con la innovación tecnológica, la producción sostenible y el desarrollo productivo, consolidándose como un orgullo roldanense y un referente del sector biotecnológico en Argentina y en el exterior.