La roldanense que con 15 años sueña con modelar en las principales pasarelas del país

A Julieta Cejas le empezó a gustar el mundo de modelaje hace unos años y en diciembre pasado, como regalo de cumpleaños, una tía le obsequió un curso en la escuela rosarina de Gustavo Yanczweski. Desde febrero se encuentra cursando y, con Pampita como referente, ya sueña con su futuro una vez que lo finalice.

La joven roldanense tiene sólo 15 años y al menos hasta los 17 estará estudiando ya que el curso tiene una duración de dos años. La primera mitad de este año fue el turno el básico y ahora ya se encuentra en la etapa de perfeccionamiento.

“A mi me empezó a gustar hace un año atrás, veía a todas las modelos, quería saber cómo era la cosa y nunca me imaginé que me lo iban a regalar”, contó en diálogo con El Roldanense y siguió: “La pasarela me gusta mucho, es diferente la manera de caminar, las posiciones, los pasos, aprendí mucho de eso y también de maquillaje”.

Sobre las posibilidades de trabajar de lo que le gusta, Julieta contó que van surgiendo con el tiempo y que ya, como parte de los estudios, participó de algunos desfiles y de sesiones de fotos para marcas.

“Me gustaría tener oportunidades afuera del país, me gustaría seguir estudiando”, proyecta.