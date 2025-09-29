La roldanense Sol Chianeli se consagró bicampeona del mundo en patín

La roldanense Sol Chianeli se consagró bicampeona del mundo el pasado fin de semana en el Mundial de patín disputado en Buenos Aires.

El último fin de semana del mes de septiembre no lo olvidará nunca más la patinadora local, Sol Chianelli, dado que volvió a conseguir el primer puesto en el campeonato del mundo de patín en la categoría artístico Figuras Obligatorias.La joven deportista llegaba a la competencia con muchas expectativas y logró cumplirlas con una excelente performance.

Cabe mencionar que en 2023, Sol, se había proclamado por primera vez campeona del mundo, durante el 2024 la joven patinadora había conseguido el segundo puesto en el mundial y este año, luego de mucho sacrificio y entrega vuelve a lograr colgarse la medalla dorada en el pecho.

El puntaje final en el mundial disputado en el Parque Olímpico Roca fue: Sol Chianelli 140.100, seguida de las italianas Elisa Giunti con 139.900 y Angela Maria Constantino con 129.600 puntos.

‘‘Es una alegría inmensa que Sol pueda volver a lograr este campeonato, para nosotros es un orgullo, se lo merecía por todo lo que entreno y trabajo durante el año en cada torneo que participó’’, señaló Natalia, su madre y una de sus profesoras.