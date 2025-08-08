La semana termina como empezó: con un corte de luz programado de seis horas

Debido a trabajos programados de despeje de electroducto, mantenimiento de red y mejoras, la Empresa Provincial de la Energía (EPE) llevó a cabo durante toda la semana cortes de energía en casi todos los barrios de Roldán y este viernes no será la excepción.

La interrupción del servicio se dará de 8 a 14 horas y afectará sólo a Tierra de Sueños 2, barrio en el cual también trabajaron el lunes, en el mismo horario.

Algunas zonas de la ciudad, sumadas a las antes mencionadas, se pueden llegar a ver afectadas por dos cortes de 15 minutos aproximadamente por maniobras a las 8 y 14 horas.

La empresa se reserva el derecho de restablecer el servicio antes o después del horario indicado.