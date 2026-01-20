La vecinal de Punta Chacra pidió la reposición urgente de luminarias y pavimentación en el barrio

La Asociación Civil Vecinal Punta Chacra presentó una nota dirigida a la Municipalidad de Roldán, específicamente a la Secretaría de Servicios Públicos, para solicitar la reposición urgente de luminarias públicas y pavimentación en diferentes puntos del barrio.

El pedido, fechado el lunes 5 de enero de 2026 y dirigido al secretario del área, Cristian Torres, se fundamenta en un relevamiento realizado por los propios vecinos, el cual fue adjuntado como anexo a la presentación formal. Según detallaron, existen calles completas e intersecciones clave que permanecen sin iluminación desde hace tiempo, así como otros sectores donde el servicio resulta claramente insuficiente.

Desde la vecinal señalaron que la falta de alumbrado genera múltiples trastornos, entre ellos dificultades para la circulación vehicular y peatonal, un incremento en la sensación de inseguridad y un impacto negativo en la calidad de vida cotidiana de quienes residen en la zona.

En el escrito, la comisión vecinal solicitó que se arbitren los medios necesarios para restablecer el servicio de alumbrado público, dando prioridad a los sectores que actualmente se encuentran completamente a oscuras. Además, pidieron una respuesta concreta en un plazo razonable, con el objetivo de poder brindar información clara y certera a los vecinos del barrio.

La nota fue firmada por las autoridades de la Asociación Civil Vecinal Punta Chacra, con domicilio en la intersección de avenida Punta Chacra y Camino de los Ingleses, en la ciudad de Roldán.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Vecinal Punta Chacra Roldán (@vecinalpuntachacraroldan)

La vecinal también solicitó la pavimentación de la calle Pampero

En otra presentación formal dirigida al intendente Daniel Escalante, la Asociación Civil Vecinal Punta Chacra reclamó definiciones concretas sobre la obra de pavimentación de la calle Pampero, un compromiso asumido por la actual gestión municipal y anunciado durante la campaña electoral.

Desde la Vecinal Punta Chacra informaron que, en reuniones mantenidas con el intendente, se les había comunicado que la obra contaba con los encajes dinerarios correspondientes y que su ejecución estaba prevista para el segundo semestre del año 2025. Además, remarcaron que la pavimentación de la calle Pampero fue incluida de manera explícita en la folletería de campaña difundida durante el proceso electoral.

Sin embargo, señalaron que, a la fecha y habiéndose superado los plazos anunciados, no se registran avances, inicio de obra ni comunicación oficial que informe a los vecinos sobre el estado actual del proyecto. Esta falta de definiciones, indicaron, genera incertidumbre y malestar en el barrio, especialmente tratándose de una obra comprometida públicamente.

Por este motivo, la vecinal solicitó que se informe de manera clara y por escrito en qué situación se encuentra la obra de pavimentación de la calle Pampero, si los fondos oportunamente mencionados continúan afectados a ese fin y cuál es el cronograma real de ejecución, en caso de existir. Asimismo, reiteraron el pedido de una respuesta concreta en un plazo razonable para poder transmitir información certera a los vecinos.