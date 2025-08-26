La voz roldanense: se viene la segunda edición del concurso de canto, con premios en efectivo

La música será protagonista en Roldán con la llegada de la segunda edición de Impacto Vocal, un certamen organizado por Rústico Bar que convoca a jóvenes y adultos a mostrar sus habilidades artísticas. El jurado que evaluará a los artistas está constituido por profesionales de la voz.

La iniciativa está destinada a mayores de 15 años y busca convertirse en un escenario de oportunidades para quienes sueñan con hacer carrera en el mundo del canto.

¿Qué te espera en «Impacto Vocal 2»?

•⁠ ⁠Talento en estado puro: Participantes divididos en tres grupos (A, B y C) demostrarán su talento en cada presentación.

•⁠ ⁠Noches de gala: El concurso se llevará a cabo los días jueves y domingos, creando un ambiente festivo y lleno de emoción.

•⁠ ⁠Jurado de lujo: Contaremos con dos jurados fijos y jurados itinerantes que te darán valiosos consejos después de cada actuación.

•⁠ ⁠Premios increíbles: Efectivo y obsequios de nuestros sponsors para los cuatro primeros puestos. ¡El cuarto puesto lo elegirá el público presente!

El concurso se desarrollará en Rústico Bar, ubicado en Urquiza 454 casi esquina Corrientes, donde además de la música se podrá disfrutar de un ambiente gastronómico único, con una carta variada de platos y tragos. Además desde la organización señalaron: ‘‘Para los pequeños de 3 a 12 años realizaremos un Show de talentos, que será publicado en nuestras redes’’

Para inscribirse lo pueden hacer hasta antes del 5 de septiembre y los interesados deberán enviar un WhataApp con la palabra «Quiero participa» al 3416009300 allí los atenderá uno de los encargado de la organización que les brindará toda la información, reglamento y ficha de inscripción.La fecha exacta del concurso se confirmará una vez que se complete el cupo máximo de inscripciones.