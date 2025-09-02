Las joyitas del futuro: una reconocida academia hará una prueba de jugadores en el club Punta Chacra

El club Punta Chacra (avenida Martín Fierro 2490) será sede los días miércoles y jueves de una gran visoria futbolística. La reconocida academia deportiva Cisneros hará una prueba de jugadores en busca de los grandes talentos de la ciudad. La jornada es abierta, es decir no exclusiva para chicos del club, y está destinada a chicos entre las categorías 2008 y 2020.

“Se van a seleccionar chicos 2011 para el Mundialito de Bolivia, un torneo en el que la academia participa todos los años y al que ya ha llevado chicos de Roldán”, contó Federico Naveira, integrante de la comisión directiva, a El Roldanense. “Además, seleccionarán a otros que podrán probarse en diferentes clubes nacionales e internacionales, y también chicos para nuestro club”, profundizó.

A última hora del lunes, ya había más de 60 jóvenes anotados de Roldán, Rosario y alrededores. Las jornadas se dividirán entre mañana y tarde, y tendrán el siguiente cronograma: 09 y 14:30 horas (2008-2009-2010), 10 y 15:30 horas (2011-2012-2013), 11 y 16:30 horas (2014-2015-2016/17/18/19/20). Para más información, comunicarse con el presidente al 3412673989.