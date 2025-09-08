Las mejores bodegas, música y gastronomía: Estancia Damfield anunció la fecha del próximo Festival de Vinos

El próximo viernes 3 de octubre, de 20:00 a 01:00 horas, Estancia Damfield volverá a vestirse de fiesta para recibir una nueva edición del Festival de Vinos – Especial Primavera, un encuentro pensado para celebrar con las mejores bodegas, en un entorno natural único.

Será la tercera edición de este formato, que en cada oportunidad renueva su propuesta y agota entradas, consolidándose como una de las experiencias más esperadas por el público de Funes y la región.

Durante cinco horas ininterrumpidas, los asistentes podrán disfrutar de una entrada completa que incluye:

Vino libre , con una cuidada selección de bodegas.

, con una cuidada selección de bodegas. El clásico y esperado baguette de vacío a la estaca , sello gastronómico del festival.

, sello gastronómico del festival. DJ en vivo y pista de baile , para acompañar la experiencia con buena música.

, para acompañar la experiencia con buena música. Un ambiente incomparable, rodeado de naturaleza, en el exclusivo predio de Estancia Damfield.

Con cada nueva edición, el Festival de Vinos reafirma su espíritu: combinar lo mejor del vino, la gastronomía y la música en un espacio pensado para disfrutar entre amigos y dar la bienvenida a una nueva estación.

📍 Lugar: Estancia Damfield – Funes

📅 Fecha: Viernes 3 de octubre

⏰ Horario: 20:00 a 01:00 horas

🎟️ Entradas disponibles online en: www.evento-simple.com

Más info: @estanciadamfield