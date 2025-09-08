Las mejores bodegas, música y gastronomía: Estancia Damfield anunció la fecha del próximo Festival de Vinos
Será la tercera edición del festival, uno de los más esperados de la región. Cómo comprar las entradas y qué incluye cada ticket.
El próximo viernes 3 de octubre, de 20:00 a 01:00 horas, Estancia Damfield volverá a vestirse de fiesta para recibir una nueva edición del Festival de Vinos – Especial Primavera, un encuentro pensado para celebrar con las mejores bodegas, en un entorno natural único.
Será la tercera edición de este formato, que en cada oportunidad renueva su propuesta y agota entradas, consolidándose como una de las experiencias más esperadas por el público de Funes y la región.
Durante cinco horas ininterrumpidas, los asistentes podrán disfrutar de una entrada completa que incluye:
- Vino libre, con una cuidada selección de bodegas.
- El clásico y esperado baguette de vacío a la estaca, sello gastronómico del festival.
- DJ en vivo y pista de baile, para acompañar la experiencia con buena música.
- Un ambiente incomparable, rodeado de naturaleza, en el exclusivo predio de Estancia Damfield.
Con cada nueva edición, el Festival de Vinos reafirma su espíritu: combinar lo mejor del vino, la gastronomía y la música en un espacio pensado para disfrutar entre amigos y dar la bienvenida a una nueva estación.
📍 Lugar: Estancia Damfield – Funes
📅 Fecha: Viernes 3 de octubre
⏰ Horario: 20:00 a 01:00 horas
🎟️ Entradas disponibles online en: www.evento-simple.com
Más info: @estanciadamfield