Litoral Gas vuelve a Roldán para detectar pérdidas en la red

Durante el mes de julio Litoralgas llevará adelante en Roldán un operativo de búsqueda preventiva de fugas de gas natural, mediante la inspección de las cañerías que integran la red de distribución de media presión.

El relevamiento se realiza una vez al año y consiste en recorrer las veredas de cada localidad con equipamiento especializado para detectar posibles pérdidas ubicadas debajo de la vía pública.

Los controles permiten identificar fugas en las cañerías principales, en las conexiones que llegan a cada domicilio y también en los gabinetes ubicados sobre el frente de las viviendas. En este último caso, se trata de instalaciones que son propiedad y responsabilidad de cada cliente.

Además de Roldán, los trabajos se efectuarán en Cañada de Gómez, Carcarañá, Ceres, Coronel Domínguez, Funes, Laguna Paiva, Llambi Campbell, Maciel, Nelson, Rosario, San Cristóbal, Santa Fe y Villa Amelia.

El operativo también alcanzará a las localidades bonaerenses de Arrecifes, Conesa, Erezcano, General Rojo, Guerrico, La Emilia y San Nicolás.

En el marco de las tareas preventivas, se recomienda a los vecinos realizar revisiones periódicas de las instalaciones internas de gas y contratar siempre a un gasista matriculado para efectuar controles, reparaciones o modificaciones.