Llega una nueva edición de la ‘‘fiesta de la Luz’’ organizada por la Iglesia Visión de Futuro en Roldán

La Iglesia Visión de Futuro de Roldán organiza un evento para toda la familia “con la idea de promover los valores éticos”, según definieron. Será el sábado 25 de octubre en el templo de la institución con entrada libre y gratuita bajo el lema “abrí los ojos”.

“Estamos organizando un evento para toda la familia que tendrá lugar en nuestro templo, ubicado en calle Santiago 878 ”, contó Juan David Avila, coordinador del Ministerio de Niños de la Iglesia Visión de Futuro Roldán, en diálogo con El Roldanense.

“La idea de este evento es invitar a que participen todos los niños y adolescentes de una fiesta que busca promover el Evangelio de luz y vida, en medio de esta sociedad. La idea de octubrillante es mostrarle a sociedad la importancia de jesucristo como única fuente de luz y vida ” .

“La jornada tendrá presentaciones de espectáculos de niños cantando, bailes, dibujos, manualidades. Durante todo el transcurso del evento habrá juegos, en toda la extensión de la cuadra de la Iglesia y una mesa donde los participantes podrán jugar y merendar gratuitamente”, cerró.

La propuesta será para el próximo sábado 25 de octubre desde las 18 hs.