Llevan tranquilidad tras la presencia del puma: “No ataca al humano, solo se defiende”

“Estamos invadiendo su hábitat; el monte ya no está, y el puma camina hasta desorientarse y termina en la urbe”, aseguraron desde la Brigada Ecológica.

27 DE septiembre DE 2025

La Brigada Ecológica de Santa Fe confirmó la presencia de un puma en Roldán tras el hallazgo de dos cabras y dos ovejas mutiladas en un predio cercano a la autopista.

Daniel Ojeda, subjefe de esa repartición, explicó al portal Atento que los indicios —mordidas, profundidad y distancia de los colmillos, y cortes de garras— permiten atribuir el ataque al felino.

Cada vez son más frecuentes estos casos porque las urbanizaciones avanzan sobre antiguos montes: “Estamos invadiendo su hábitat; el monte ya no está, y el puma camina hasta desorientarse y termina en la urbe”, dijo el especialista.

Sin embargo, Ojeda llevó tranquilidad: “No hay que tener preocupación porque no es un animal que ataque al humano. Solamente si uno lo quiere agarrar, se va a defender”.

Recomendaciones:

# Iluminar los terrenos
#Llamar al 911 ante cualquier avistaje
# No correr ni intentar atraparlo

