Llevan tranquilidad tras la presencia del puma: “No ataca al humano, solo se defiende”

La Brigada Ecológica de Santa Fe confirmó la presencia de un puma en Roldán tras el hallazgo de dos cabras y dos ovejas mutiladas en un predio cercano a la autopista.

Daniel Ojeda, subjefe de esa repartición, explicó al portal Atento que los indicios —mordidas, profundidad y distancia de los colmillos, y cortes de garras— permiten atribuir el ataque al felino.

Cada vez son más frecuentes estos casos porque las urbanizaciones avanzan sobre antiguos montes: “Estamos invadiendo su hábitat; el monte ya no está, y el puma camina hasta desorientarse y termina en la urbe”, dijo el especialista.

Sin embargo, Ojeda llevó tranquilidad: “No hay que tener preocupación porque no es un animal que ataque al humano. Solamente si uno lo quiere agarrar, se va a defender”.

Recomendaciones:

# Iluminar los terrenos

#Llamar al 911 ante cualquier avistaje

# No correr ni intentar atraparlo