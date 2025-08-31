Llueve y lloverá: el alerta por tormentas sigue firme todo el domingo

A las 8.18hs de este sábado el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un alerta por tormentas fuertes con lluvias intensas, básicamente un continuado de lo que viene sucediendo desde el sábado pasado el mediodía en Roldán -todas las localidades de la región-, donde hasta el momento del anuncio del SMN habían caído 68 milímetros.

Para el mediodía y la tarde de este domingo se pronostican tormentas aisladas pero se tratará de un mejoramiento temporario ya que los fenómenos intensos regresarán al atardecer.

En tanto, rigen alertas de nivel amarillo para la noche del domingo y la madrugada del lunes, cuando se esperan tormentas con abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica, ráfagas y ocasional granizo. En este caso, se estiman valores de precipitación acumulada de entre 25 y 50 milímetros, también con posibilidad de superarse en zonas puntuales.

Cómo sigue el clima durante la semana

Desde la mañana del lunes, los fuertes vientos irán frenando las tormentas, aunque la nubosidad seguirá siendo alta.

Entre martes y miércoles, las temperaturas serán moderadas, con tardes primaverales y máximas en torno a los 20 grados.

A partir del jueves, el viento sur provocará un marcado descenso de la temperatura y volverán las mañanas frías a la región.