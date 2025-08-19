Lluvia copiosa: cayeron 52 milímetros sobre Roldán y la mañana seguirá bajo agua

El martes comenzó pasado por lluvias de variedad intensidad e inestabilidad. Según pudo averiguar El Roldanense hasta la 8 de la mañana en la ciudad cayeron 52 milímetros y se espera que continua el mal tiempo todo el día.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un alerta naranja por tormentas fuertes y abundante caída de agua para la mañana de este martes. Hacia la tarde, la advertencia cambiará a amarilla.

Roldán y la región se ve afectada por lluvias con algunos periodos fuertes. «Se prevén valores de precipitación acumulada entre 70 y 80 milímetros, los cuales podrían ser superados localmente»; indica el informe.

Según informes del Área de Protección Civil, a cargo de Sergio Callegari, durante la madrugada de este martes y las primeras horas del día no se registraron caídos de arboles ni reclamos y la cantidad de milímetros al corte de las 8 de la mañana era de 52.

En tanto, el termómetro no andaba tan abajo: cerca de las 7 marcaba unos 14 grados. Se estima que podría trepar a los 17 grados.

Ya hacia la tarde y noche, se indica un alerta amarilla. «El área será afectada por lluvias de intensidad moderada a localmente fuerte, con valores de precipitación acumulada entre 50 y 70 mm, pudiendo ser superados en forma puntual. No se descarta la probabilidad de algunas tormentas embebidas en estas áreas de precipitación», precisa el SMN.

En tanto, para el miércoles a la mañana rige una alerta por fuertes vientos del sector sur, con velocidades entre 30 y 40 km/h y ráfagas que pueden alcanzar los 80 km/h