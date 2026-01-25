Lo buscaban por el robo de una bicicleta y cayó tras ingresar a una casa y agredir brutalmente a un albañil

Un hombre de 27 años fue aprehendido este domingo por la mañana en Roldán, acusado de tentativa de robo, lesiones contra una persona con discapacidad y resistencia a la autoridad, tras un violento episodio ocurrido en una vivienda ubicada en la intersección de las calles Maciel y Güemes.

El procedimiento estuvo a cargo de personal del Comando Radioeléctrico Roldán, dependiente de la Unidad Regional XVII San Lorenzo. La intervención se registró alrededor de las 7.30 del 25 de enero de 2026, luego de un llamado al 911 que alertaba sobre la presencia de un individuo armado con un cuchillo dentro de una finca privada.

Según informaron fuentes policiales, el aprehendido es un hombre roldanense de 27 años y estaría vinculado a un hecho ocurrido el día viernes, cuando habría sustraído una bicicleta a una maestra jardinera, situación que quedó registrada por las cámaras de monitoreo de la ciudad.

En la jornada de este sábado, el mismo individuo ingresó a un domicilio particular portando un arma blanca y atacó a un trabajador que se encontraba realizando tareas de albañilería. La víctima es una persona con discapacidad, ya que carece de uno de sus miembros inferiores.

Al arribar al lugar, el personal policial intentó reducir al agresor, quien ofreció una fuerte resistencia y desobedeció reiteradamente las órdenes de arrojar el arma, un cuchillo de aproximadamente 25 centímetros. Ante la amenaza inminente, se aplicó el uso progresivo de la fuerza, incluyendo la utilización de una escopeta con cartuchos antitumulto (AT), efectuándose un disparo con rebote dirigido a los miembros inferiores del sospechoso.

Como consecuencia del procedimiento, el aprehendido presentó escoriaciones en una de sus piernas producto del impacto de las postas de goma. En el lugar se procedió al secuestro del arma blanca utilizada durante el ataque.

Tras la aprehensión, se dio intervención a la mesa de enlaces, que dispuso informar lo actuado a la autoridad judicial correspondiente. Asimismo, se mantuvo comunicación con el comisario Cristian Ribles, quedando el procedimiento en instancia de ampliación.