Roldán entrego 10 nuevos créditos del banco solidario por más de 9M de pesos

La Municipalidad de Roldán, junto al Gobierno de la Provincia de Santa Fe, realizó hoy 23 de enero la entrega de 10 nuevos créditos del Banco Solidario, destinados a fortalecer proyectos productivos y de servicios de la economía social local, por un monto que supera los 9 millones de pesos.

La entrega se llevó adelante a través de la Secretaría de Producción, Empleo y Planeamiento Estratégico, en el marco del programa Banco Solidario del Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano. En el acto estuvieron presentes el intendente Daniel Escalante; la diputada provincial, Silvana Di Stefano; el secretario de Producción, Empleo y Planeamiento Estratégico Diego Gettig, y la directora provincial de Economía Social del Gobierno de Santa Fe, Celeste Ruíz Díaz.

En la oportunidad, Escalante destacó: “El Banco Solidario es una política pública que demuestra que, cuando el Estado acompaña, los emprendimientos crecen y generan trabajo. Es muy importante acompañar a los emprendedores con herramientas concretas que fortalecen la economía local y generan oportunidades.”

Por su parte, Di Stefano aseguró: «Gracias al trabajo conjunto entre la provincia y el municipio, más familias y pequeños negocios podrán seguir desarrollándose con más fuerza. Seguimos construyendo un Santa Fe con más oportunidades para todos».

Los créditos son otorgados a emprendedores, para la compra de bienes e insumos, y alcanzan a rubros como tejido, cerámica, producción y venta de alimentos, jardinería, peluquería y mecánica del automotor, entre otros.

Esta línea, destinada a emprendimientos productivos y de servicios en marcha (con al menos seis meses de funcionamiento), funciona bajo un sistema rotativo, que permite otorgar nuevos créditos a partir del recupero de las cuotas. En el último año y medio, en Roldán se entregaron más de 50 millones de pesos, alcanzando un total de 46 créditos adjudicados.

El Banco Solidario tiene como objetivo fortalecer emprendimientos sociales mediante microcréditos, acompañamiento técnico y capacitación, promoviendo el desarrollo productivo local.