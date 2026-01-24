Salidera en Rosario: un vecino de Roldán sufrió un millonario robo

Un hombre domiciliado en la ciudad de Roldán fue víctima este viernes por la tarde de un robo bajo la modalidad de salidera bancaria en la ciudad de Rosario, donde delincuentes se alzaron con un botín millonario en efectivo.

Según las primeras informaciones, el hecho se produjo cuando la víctima circulaba en su vehículo y se detuvo en el semáforo ubicado en la intersección de Italia y avenida Wheelwright, en la zona de la costa central rosarina. En ese momento, uno de los delincuentes rompió uno de los cristales del automóvil y, en una maniobra rápida, sustrajo un bolso con dinero para luego darse a la fuga.

De acuerdo a los datos aportados por el propio damnificado a los efectivos policiales, el monto robado sería de varios millones de pesos.

Tras el asalto, se desplegó un importante operativo policial en el sector, con la intervención de peritos que trabajaron en la recolección de pruebas y en la búsqueda de registros fílmicos que permitan avanzar en la investigación.

La víctima se trasladaba en una Jeep Compass, que quedó detenida sobre calle Italia, a metros de su cruce con avenida Wheelwright.

Según confiaron fuentes policiales, el conductor es un hombre de nacionalidad paraguaya, domiciliado en Roldán, y vinculado a una empresa dedicada al rubro de la construcción y al hormigón armado.

En el lugar del hecho, efectivos policiales y testigos indicaron que uno de los asaltantes habría perdido un casco negro durante la huida, elemento que podría resultar de interés para la causa.