Carcarañá: tras múltiples allanamientos detuvieron a dos personas por microtráfico de drogas

La Policía de Investigaciones (PDI), dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Provincia de Santa Fe, llevó adelante tres allanamientos simultáneos en el marco de una investigación por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, en la ciudad de Carcarañá. Como resultado de los procedimientos, se concretó la detención de dos personas mayores de edad, quienes quedaron a disposición del Ministerio Público de la Acusación.

Los operativos fueron realizados por personal del Departamento Operativo Región II de la PDI – Distrito Cañada de Gómez, con colaboración de PDI Distrito Casilda, Comisaría 3ª de Carcarañá y grupos de irrupción, bajo directivas de la Fiscalía de Microtráfico Rosario, a cargo de la Dra. Mercedes Bancho.

La investigación se inició hace aproximadamente tres meses, a partir de un oficio judicial, e incluyó tareas de inteligencia criminal, vigilancias dinámicas, observaciones encubiertas y análisis de registros fílmicos, que permitieron reunir elementos de interés para la causa.

En el marco de los allanamientos, se procedió al secuestro de material estupefaciente, entre ellos marihuana y cocaína fraccionada, una planta de cannabis, teléfonos celulares, elementos de fraccionamiento y otros objetos de interés para la investigación.

Por disposición de la fiscal interviniente, las personas detenidas quedaron alojadas en sede policial por razones de jurisdicción, imputadas por el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

Las actuaciones continúan en etapa investigativa, y el material secuestrado será sometido a las pericias correspondientes.