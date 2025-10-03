Lo detuvieron en la ruta y quiso coimear a la policía: le secuestraron droga

Este viernes al mediodía, personal del Comando Radioeléctrico de Roldán llevó adelante un procedimiento que terminó con la aprehensión de un hombre de 37 años acusado de microtráfico de estupefacientes.

El hecho ocurrió alrededor de las 11.15 en la intersección de Catamarca y Oroño, cuando agentes de la Unidad Móvil 10820, a cargo del oficial Fratoni junto a los suboficiales Gutiérrez y Gómez, observaron un vehículo Volkswagen Golf gris que intentó evadir un control de identificación. Tras el apoyo de otra unidad y en presencia de testigos, lograron interceptar al conductor, identificado como Ángel Jesús Ojeda, domiciliado en Roldán. El vehículo en el que se trasladaba había sido robado y tenía el dominio adulterado.

Durante la requisa, los efectivos hallaron en una mochila negra con insignia Nike ocho envoltorios celestes con una sustancia blanca, una bolsa de nylon con hierbas de color marrón, además de $228.000 en efectivo. El automóvil presentaba números que no coincidían con la documentación exhibida.

Según consta en el parte policial, Ojeda llegó a ofrecer dinero a los uniformados a cambio de ser liberado, lo que agrava su situación judicial. Todos los elementos fueron secuestrados y puestos a disposición del Ministerio Público de la Acusación.