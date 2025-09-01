Lo peor ya pasó: la tormenta de Santa Rosa dejó un total de 105 milímetros caídos en Roldán

La tormenta de Santa Rosa llegó a su fin en la madrugada de este lunes, pero dejó diferentes anegamientos en las localidades cercanas a la ciudad. En Roldán la situación está controlada y se contabilizaron más de 100 milímetros de agua caídas durante todo el fin de semana.

En la ciudad de Roldán, según datos aportados por Protección Civil, cayeron un total de 105 milímetros durante todo el fin de semana y si bien se instalaron las bombas de desagües, remarcaron que la situación “está controlada”.

Por otro lado según el último parte de la Agencia Provincial de Seguridad Vial, emitido a las 6.20, la situación vial era la siguiente:

📍 RN 8

KM 355

Se ha dispuesto el corte total de tránsito. Los cortes dispuestos son en RN8 y RP14 por parte de la Guardia Provincial y en RN8 a la altura del Parque Industrial por parte de Gendarmería Nacional. Asimismo se contará con la colaboración en Rotonda RN8 y RN33 por parte de Tránsito Municipal de Venado Tuerto y el Corredor Vial de RN8, anticipando el corte. La duración del corte dependerá de las condiciones climatológicas y de las condiciones en el sector crítico de la calzada de RN8, el cual se evaluará a partir de mañana.

📍 RN 33:

Se realiza corte de tránsito liviano en RN33 y Avellaneda de la ciudad de Pérez en dirección hacia Zavalla por desborde de agua a altura de km 780 (planta SIPAR).

Se permite el paso de tránsito pesado.

Se encuentra en el lugar personal de CRE regional y Dirección de Tránsito Municipal.

Se levanta el corte total entre Zavalla y Casilda. Se debe circular con suma cautela.

📍 RN 9 vieja:

Corte total entre Armstrong y Carcarañá

Se realizan desvíos hacia Autopista Rosario – Córdoba.

📍 RN 11

Corte en la intersección con RP 41s en el acceso a Pueblo Irigoyen.

👉 Corte total entre Arocena y Barrancas

📍 RP 14

Circulación con precaución a la altura de María Teresa.

📍 RN 34

Corte total entre San Genaro y Totoras.

Se realizan desvíos sentido hacia el norte en RP 91 y sentido hacia el sur en RP 65.

👉 Corte total entre Las Bandurrias y Centeno.

Se realizan desvíos sentido hacia el sur en RP 66 y sentido hacia el norte en RP 65.

📍 RP 15:

Corte total en la intersección con Autopista Rosario – Córdoba sentido hacia Cruz Alta (Córdoba).

No se permite el acceso a Arteaga.

📍 RP 92

Corte total entre Arteaga y Cruz Alta (Córdoba).