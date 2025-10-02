Lo viejo funciona: se viene la segunda feria de trueque y venta de usados en Roldán

El próximo sábado 4 de octubre de 14 a 18hs se llevará a cabo en El Enjambre (Salta y Rivadavia) la segunda edición de la feria de trueque y usados Lo Viejo Funciona.

La anterior tuvo lugar a fines de agosto y fue un éxito no sólo por la cantidad de feriantes sino también por la gente que se acercó hasta el lugar. Es por eso que desde el centro cultura decidieron emprender una segunda edición el próximo fin de semana.

“En un mundo donde todo es descartable, reusar es revolucionario”, destacan los organizadores como eje central de la movida.

¿Qué se va a poder encontrar en el lugar? Juguetes, artículos del hogar, ropa, accesorios, entre otras cosas, todas en excelente estado.