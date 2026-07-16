Locura albiceleste en Roldán: postales de la gran celebración tras el triunfo de la Selección en semifinales
La épica victoria del equipo de Scaloni se festejó en diferentes puntos de Roldán. Entrá a la nota para ver las mejores fotos y los videos.
Diferentes lugares de Roldán tuvieron su fiesta tras el histórico triunfo de Argentina sobre Inglaterra en semifinales del Mundial.
Mira a continuación las mejores postales en la plaza San Martín, el cruce de avenidas en Tierra de Sueños 2 y otros puntos de la ciudad.
Desde la subsecretaría de Seguridad destacaron que el operativo montado fue exitoso. Se cortaron calles para que la celebración fuera a pie y no se registraron mayores disturbios.
Ver esta publicación en Instagram
Ver esta publicación en Instagram
Ver esta publicación en Instagram