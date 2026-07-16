Locura albiceleste en Roldán: postales de la gran celebración tras el triunfo de la Selección en semifinales

Diferentes lugares de Roldán tuvieron su fiesta tras el histórico triunfo de Argentina sobre Inglaterra en semifinales del Mundial.

Mira a continuación las mejores postales en la plaza San Martín, el cruce de avenidas en Tierra de Sueños 2 y otros puntos de la ciudad.

Desde la subsecretaría de Seguridad destacaron que el operativo montado fue exitoso. Se cortaron calles para que la celebración fuera a pie y no se registraron mayores disturbios.

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