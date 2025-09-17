Los clubes de Roldán cerraron el Apertura y se preparan para los playoffs de la Liga Cañadense

El pasado sábado finalizó el Torneo Apertura de la Liga Cañadense de Fútbol en divisiones inferiores, y los tres clubes de Roldán –Centro Cosmopolita Unión y Progreso, San Lorenzo y Defensores de Sportsman– completaron su participación en la tabla general de puntos.

En ese balance, el Centro Cosmopolita fue el club de la ciudad que más puntos sumó, alcanzando 170 unidades y ubicándose en la parte alta de la tabla. Lo siguió Defensores de Sportman, con 98 puntos, mientras que San Lorenzo cerró su participación con 73 puntos.

Clasificados a los playoffs

En lo deportivo, el Cosmopolita logró un destacado rendimiento: clasificó a los playoffs en 4 de las 5 categorías (5ta, 6ta, 8va y 9na). Por su parte, San Lorenzo accedió con la categoría 7ma, mientras que Sportsman no obtuvo clasificaciones en esta instancia.

Programación de los cuartos de final

Los partidos se disputarán este sábado en Cañada de Gómez, en distintas canchas de la ciudad. Estos son los rivales que tendrán los equipos de Roldán:

• Centro Cosmopolita

• 9na: vs Defensores – Cancha Sport

• 6ta: vs Campaña – Cancha Adeo

• 8va: vs Almafuerte – Cancha Ñuls

• 5ta: vs Carcarañá – Cancha Ñuls

• San Lorenzo

• 7ma: vs Barraca – Cancha América

Con estos cruces, los clubes de Roldán buscarán seguir avanzando en la competencia y dejar en lo más alto el fútbol juvenil de la ciudad.