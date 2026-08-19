Los concejales de Somos Roldán piden retomar la obra de acceso a Tierra de Sueños II sobre la A012

El bloque Somos Roldán presentó este martes en el Concejo Municipal un proyecto para solicitar al Gobierno de la Provincia de Santa Fe que incorpore y priorice dentro de su plan de obras sobre la Ruta Nacional A012 la intervención vial en el acceso al barrio Tierra de Sueños II.

La iniciativa busca retomar un proyecto que Roldán ya había logrado impulsar en 2021, cuando se realizó la Licitación Privada Nº 08/2021 de Corredores Viales, que contemplaba la construcción de una dársena y obras complementarias para ordenar la circulación en ese sector. El proceso avanzó hasta la adjudicación de la obra, aunque finalmente los trabajos nunca llegaron a concretarse.

“Estamos hablando de una obra que Roldán ya había conseguido llevar adelante hasta una instancia de licitación y adjudicación. Hoy tenemos una nueva oportunidad para que finalmente pueda concretarse”, señalaron los concejales José María Pedretti y Mariano Mateo.

El proyecto adquiere especial relevancia a partir del convenio firmado el pasado 22 de julio entre el Gobierno Nacional y el Gobierno de la Provincia de Santa Fe, mediante el cual la Provincia asumió durante 20 años la administración, conservación, mantenimiento y ejecución de obras sobre la A012.

Desde Somos Roldán remarcaron que el acceso a Tierra de Sueños II constituye uno de los puntos de mayor circulación y conflictividad vial de la ciudad, utilizado diariamente por vecinos de la ciudad.

Entre las obras previstas se plantea una dársena o isla en sentido Norte-Sur con giro a la izquierda exclusivamente, además de un carril para los vehículos que continúen hacia el Sur o se incorporen desde la Autopista Rosario-Córdoba, junto con nueva señalización horizontal y vertical, iluminación y la infraestructura que resulte necesaria.

“La seguridad vial y el crecimiento de nuestra ciudad requieren obras concretas. Esta es una obra que Roldán viene reclamando desde hace años y que ahora, con la Provincia a cargo de la A012, creemos que tiene que volver a estar en agenda y convertirse finalmente en una realidad”, expresaron Pedretti y Mateo.