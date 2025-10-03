Los jóvenes talentos roldanenses que se lucieron en los Juegos Nacionales Evita

Después de sortear con éxito todas las etapas del Programa Santa Fe Movimiento que reunió a jóvenes deportistas de toda la provincia en diferentes etapas, tres atletas y una entrenadora roldanense representaron a la cuidad en la delegación santafesina que participó de los Juegos Nacionales Evita que se desarrollaron en Mar del Plata desde el 1ro de Octubre y que finalizan este sábado.

Melani Priotto, viajó como entrenadora del equipo santafesino de natación adaptada,. Melani cuenta con mucha experiencia en la disciplina y ha participado muchos años de los Evita, consiguiendo medallas y podios.

Juan Ignacio Schwank le hizo honor a su apellido y logró la medalla de bronce en tenis por equipos, mientras que Ema Alaniz se quedó con el puesto 10 en Gimnasia Artística Nivel 1 y Mia Candela Mansilla obtuvo el cuarto puesto en salto triple saltando 10.20 metros y el puesto 12 en lanzamiento de jabalina lanzando 27.75 metros.