Los Municipales en pie de guerra: anuncian un paro de 48hs para jueves y viernes

Este lunes se llevó a cabo el Plenario de Secretarios y Secretarias Generales de la Federación de Sindicatos de Trabajadores Municipales de la Provincia de Santa Fe (Festram), en el cual se analizó la situación salarial y el estado de la negociación paritaria.

La Mesa Paritaria de Festram resolvió rechazar el ofrecimiento salarial presentado por los Intendentes, decisión que fue ratificada por la totalidad de los Sindicatos Municipales de la Provincia, en función de que la propuesta resulta insuficiente y no responde a las necesidades de las y los trabajadores municipales.

Ante este escenario, el Plenario resolvió iniciar un Plan de Lucha que contempla Paro Total de Actividades por 48 horas, a llevarse a cabo los días jueves 8 y viernes 9 de la presente semana, y jueves 15 y viernes 16 de la semana próxima, con la realización de movilizaciones y cortes de ruta en distintos puntos del territorio provincial.

Asimismo, se definió que los Secretarios y Secretarias Generales de los 42 Sindicatos Municipales se concentrarán este jueves en Casa de Gobierno, donde se hará entrega de un petitorio al Gobernador Maximiliano Pullaro, manifestando la profunda preocupación del sector ante la falta de convocatoria a paritarias, situación que ya supera los 60 días, pese a los reiterados pedidos realizados por esta Federación.

Desde Festram se reafirma el compromiso con la defensa del salario, las condiciones laborales y los derechos de las y los trabajadores municipales, responsabilizando a las autoridades por las consecuencias que pueda generar la falta de respuestas concretas al legítimo reclamo del sector.