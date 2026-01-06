La Ciudad

Los talleres no frenan en verano: todo lo que podés hacer en la Casa de la Cultura

Desde folclore hasta lengua de señas, hay diversas actividades para realizar en el espacio municipal. Toda la info.

6 DE enero DE 2026

La Municipalidad de Roldán, a través de la Secretaría de Cultura, Educación, Turismo y Deporte, informa que durante la temporada de verano continúan desarrollándose los talleres en la Casa de la Cultura, reafirmando el compromiso de seguir ofreciendo propuestas culturales, artísticas y recreativas para toda la comunidad.

El verano no se detiene en Roldán y las actividades continúan abiertas para vecinos y vecinas de todas las edades, con una variada oferta que incluye disciplinas artísticas, musicales, deportivas y de expresión corporal.

Los talleres que siguen en funcionamiento durante el verano son:

# Folclore
# Banda Municipal
# Salsa
# Entrenamiento y ritmo
# Fotografía
# Zumba
# Breakdance
# Entrenamiento Funcional
# Lengua de señas

Estas propuestas buscan fomentar la participación, el aprendizaje y el encuentro, promoviendo espacios de inclusión y desarrollo cultural durante todo el año.

Para consultas e información detallada sobre días, horarios e inscripciones, las personas interesadas pueden comunicarse vía WhatsApp al 3412133020 o seguir las redes sociales oficiales del municipio en @muniroldan.

