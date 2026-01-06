Los talleres no frenan en verano: todo lo que podés hacer en la Casa de la Cultura
Desde folclore hasta lengua de señas, hay diversas actividades para realizar en el espacio municipal. Toda la info.
La Municipalidad de Roldán, a través de la Secretaría de Cultura, Educación, Turismo y Deporte, informa que durante la temporada de verano continúan desarrollándose los talleres en la Casa de la Cultura, reafirmando el compromiso de seguir ofreciendo propuestas culturales, artísticas y recreativas para toda la comunidad.
El verano no se detiene en Roldán y las actividades continúan abiertas para vecinos y vecinas de todas las edades, con una variada oferta que incluye disciplinas artísticas, musicales, deportivas y de expresión corporal.
Los talleres que siguen en funcionamiento durante el verano son:
# Folclore
# Banda Municipal
# Salsa
# Entrenamiento y ritmo
# Fotografía
# Zumba
# Breakdance
# Entrenamiento Funcional
# Lengua de señas
Estas propuestas buscan fomentar la participación, el aprendizaje y el encuentro, promoviendo espacios de inclusión y desarrollo cultural durante todo el año.
Para consultas e información detallada sobre días, horarios e inscripciones, las personas interesadas pueden comunicarse vía WhatsApp al 3412133020 o seguir las redes sociales oficiales del municipio en @muniroldan.