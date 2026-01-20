Machos Alfa: abren la inscripción en Roldán a un dispositivo de masculinidades

La Municipalidad de Roldán, a través del Área de Género, Igualdad, Diversidad, Niñez y Familia, informa a la comunidad que se encuentra abierta la inscripción para participar del Dispositivo de Masculinidades, una iniciativa que dio inicio en noviembre de 2025.

El dispositivo está destinado exclusivamente a varones y se desarrolla bajo la modalidad de talleres grupales, en un espacio cerrado y confidencial, que promueve la reflexión y el intercambio. La propuesta invita a pensar qué representa ser varón en la actualidad, cuáles son las implicancias de los mandatos de la masculinidad y cómo construir vínculos saludables, respetuosos y libres de prácticas violentas.

Los talleres son totalmente gratuitos y buscan desarrollar acciones de sensibilización, formación y prevención, orientadas a desmontar estereotipos de género, promover masculinidades responsables y prevenir situaciones de violencia. Asimismo, impulsan espacios de reflexión sobre los mandatos sociales, el cuidado compartido, la resolución no violenta de los conflictos y la construcción de relaciones basadas en el respeto.

Estas acciones forman parte de los dispositivos de formación, intervención y promoción comunitaria que lleva adelante el municipio, con el objetivo de fortalecer el bienestar individual y colectivo.

Quienes estén interesados en participar o recibir más información pueden comunicarse al 341-5461045 o acercarse al área ubicada en Entre Ríos 1041, de lunes a viernes de 7.30 a 12.30 horas.