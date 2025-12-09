Martes complicado para trasladarse: habrá protestas con cortes de tránsito en varios puntos

La Corriente Clasista y Combativa (CCC), junto a otras organizaciones sociales, realiza este martes una jornada nacional de protesta que incluye cinco cortes simultáneos en el Gran Rosario, bajo la consigna “Milei: Navidad con trabajo y sin hambre”.

Según informaron, las concentraciones principales son de 10 a 13, con acto de cierre a las 12, en Presidente Perón y Circunvalación.

Además, entre las 9 y las 11 están previstos cortes en:

# Alfonsín y Laguna.

# Travesía y Juan José Paso.

# Sarmiento y Rioja

# San Martín (VGG) y colectora de Circunvalación.

# Paseo del Pino (San Lorenzo).

Las organizaciones señalan que la protesta busca visibilizar una serie de reclamos que consideran urgentes en el actual contexto económico. Entre ellos, piden:

# Trabajo formal para desocupados, a través de obra pública y construcción de viviendas.

# Aumento, continuidad y apertura del Salario Social Complementario, que —advierten— el gobierno planea eliminar en abril.

#Actualización automática de la AUH.

#Bono de fin de año para planes sociales, trabajadores de la economía popular e informales.

#Obras en los barrios populares.

#Restitución de la entrega de alimentos a comedores comunitarios.

#Rechazo a la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional, a la que califican como “de esclavitud”.

#Las organizaciones remarcaron que se trata de una jornada nacional que se replicará en distintos puntos del país.