Más de 20.000 personas celebraron el Día de las Infancias en Roldán

El Paseo de la Estación fue el escenario de una verdadera fiesta este domingo 24, donde más de 20 mil personas participaron de los festejos por el Día de las Infancias, organizados por la Municipalidad de Roldán.

Con una propuesta cultural, deportiva y recreativa pensada para toda la familia, niños y niñas disfrutaron de espectáculos infantiles, talleres de manualidades, sorteos, inflables, juegos, y múltiples actividades deportivas que llenaron de alegría cada rincón del predio.

Uno de los momentos más emotivos de la jornada fue durante la merienda, donde los veteranos y familiares de caídos en la Guerra de Malvinas dijeron presente y fueron los encargados de compartir con los más chicos el tradicional chocolate caliente.

“El Día de las Infancias en Roldán volvió a ser una gran fiesta vivida en paz y convivencia. Más de 20 mil personas disfrutaron de una jornada que crece año a año, con vecinos de nuestra ciudad y de toda la región que se suman a celebrar. Fue una excelente oportunidad para que nuestros chicos vivan su día con alegría y amor”, expresó el intendente Daniel Escalante.