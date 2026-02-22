Más de 60 empresarios participaron en Funes de una jornada sobre empleo formal y financiamiento PyME

La Asociación de Empresarios por Funes y la región realizó el pasado 19 de febrero un desayuno de trabajo en el Hotel Sol de Funes, donde se presentaron herramientas concretas vinculadas al empleo formal y al financiamiento productivo para pequeñas y medianas empresas.

A pesar de las intensas lluvias registradas durante la mañana, la jornada contó con la presencia de más de 60 empresarios, emprendedores y referentes locales, consolidando un espacio de articulación público–privada orientado al fortalecimiento del entramado productivo de la ciudad.

El primer eje temático estuvo a cargo de Hernán Franco, Secretario de Empleo de la Provincia de Santa Fe, y Luis Dolce, Subsecretario de Intermediación Laboral, quienes expusieron los programas vigentes de inserción laboral, capacitación y los beneficios fiscales disponibles para empresas que incorporen trabajadores formales, incluyendo incentivos vinculados a Ingresos Brutos y otras herramientas de promoción del empleo.

Durante este bloque estuvieron presentes el Diputado Provincial Fido Porfiri y el Secretario de Producción de la ciudad de Funes, Mario Gigena, acompañando la iniciativa y el espacio de trabajo conjunto entre el sector público y el privado.

El segundo eje de la jornada estuvo a cargo de Pablo Pereyra, presidente de la SGR Acindar, quien presentó los instrumentos de garantía que facilitan el acceso al crédito productivo para PyMEs, explicando el funcionamiento del sistema de Sociedades de Garantía Recíproca y su impacto en la mejora de condiciones financieras para proyectos de inversión y crecimiento.

El cierre estuvo a cargo de Juan Manuel Acedo, presidente de la Asociación de Empresarios por Funes y la región, quien destacó la importancia de generar espacios técnicos y aplicables para las empresas locales y anunció formalmente que la entidad ya cuenta con personería jurídica, consolidando su marco institucional y su capacidad de representación.

Desde la Asociación señalaron que este tipo de encuentros buscan acercar herramientas concretas a las empresas de Funes, promoviendo empleo formal, financiamiento productivo y desarrollo sostenible para la ciudad.