Argentina vs Inglaterra: qué piensan y como lo viven los excombatientes roldanenses

A 44 años de la Guerra de Malvinas y a 40 del partido en el que la Selección clasificó a semifinales del Mundial ‘86, Argentina volverá a enfrentar a Inglaterra en un partido definitorio de Mundial. El encuentro está cargado de simbolismo, por sus reminiscencias históricas y una rivalidad que data de largos años. En la previa, El Roldanense consultó a dos excombatientes de la ciudad, Hever Torres y Eduardo Armúa, y a la hija de un veterano de Malvinas, para saber cómo lo viven. Todos ellos coincidieron que es fútbol, aunque aseguraron que representa más que eso.

“Siempre digo que no hay que mezclar una cosa con la otra. Fútbol es fútbol, y no tiene nada que ver con una guerra. Esto es un juego, no hay que confundir y tenemos que partir de esa base”, describió Hever. “Como veterano de Malvinas detesto las guerras, se mata gente en muchos lugares y no es como la que peleé yo, que era tiro por tiro. Lo que pasó quedó allá, no le guardo odio ni rencor a nadie. Las islas son nuestras y las vamos a recuperar, que no quepa la menor duda, sin derramar una sola gota de sangre ni tirar un solo tiro”, señaló.

Por su parte, Eduardo, sobreviviente del ARA General Belgrano y quien tomó la promesa a la bandera a los chicos de cuarto grado el pasado 20/6, coincidió con Lionel Scaloni al decir que se trata únicamente de un evento deportivo. “Pienso lo mismo. Recuerdo la picardía del Diego y siempre quiero que ganemos, así sea en el Mundial a la bolita. No me gusta perder a nada”, pronunció. “Vivo la previa con muchas esperanzas, pensando que se puede ganar y lógicamente traernos la copa. Generalmente miro los partidos solo, no aguanto otras opiniones”, contó riendo.

Daniela, hija del combatiente Hugo Pereyra, fue más allá que el entrenador de la Selección. “Escuché lo que dijo Scaloni, claro que es sólo un partido y respeto sus dichos. Pero creo que acá pesan más los sentimientos y no lo podemos pasar por alto. Inglaterra aún tiene nuestro suelo, nuestras islas”, explicó ella, quien pertenece al espacio Generación Malvinas. “Sobre todo, tenemos que tener memoria por nuestros héroes, que dejaron sus vidas allá por defenderlas. Lo vivo con emoción, adrenalina, y esperando la victoria este miércoles”, expresó.

En sintonía, Hever se animó a ir por más. “Tenemos una Selección que juega con el alma y el corazón, con sus propias vidas. Ves a los jugadores y pensas que ya no dan más, pero sacan hasta su último aliento para pelear una pelota y llevar bien en alto a nuestra celeste y blanca”, destacó. “Esto es un partido de fútbol, el cual estamos acostumbrados a jugar sufriendo, masticando rabia, con bronca. Nos comemos y masticamos nuestras propias lágrimas. Estos chicos, el director técnico y sus ayudantes están bien respaldados”, señaló.

Después de ver los partidos anteriores con su familia, en esta ocasión se aguantará el nerviosismo en soledad. “Le tengo mucha fe, creo mucho en Dios y tenemos al Diego y a Favaloro allá arriba. Siempre digo que no hay que tener miedo sino fe. Va a ganar el que mejor esté, pero creo en nuestro equipo”, manifestó. “Lo voy a ver como jugador de fútbol que fui. Soy veterano de Malvinas pero no voy a eso. Será un partido y no hay armamentos ni tiros, solo 22 deportistas que muestran sus habilidades. Ganará el que tenga que ganar, ojalá seamos nosotros”, auguró.