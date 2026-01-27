Más seguridad: llegan dos nuevos móviles policiales para patrullar Roldán

El intendente de la ciudad de Roldán, Daniel Escalante, junto a la diputada provincial Silvana Di Stefano; el Presidente del Concejo, Carlos Manuel Alustiza, y la secretaria de Gobierno y Coordinadora General de Gabinete, Marisabel Mendoza, acompañaron al personal del Comando Radioeléctrico de Roldán y de la Comisaría Sexta, quienes recibieron una camioneta Chevrolet Montana 0 km para cada dependencia policial.

El acto se realizó en la sede de la Unidad Regional XVII de la Policía de la Provincia de Santa Fe, en la ciudad de San Lorenzo.

La incorporación de estos nuevos móviles para la ciudad se desprende de la reunión que los mandatarios locales y Di Stefano, mantuvieron junto al ministro de Seguridad y Justicia, Pablo Cococcioni, el pasado 19 de diciembre. En ese encuentro se realizó un repaso de las políticas de seguridad aplicadas en la ciudad y su correspondiente evaluación.

“Estamos agradecidos al ministro Pablo Cococcioni y al Gobierno de la Provincia de Santa Fe, porque siempre acompañan a la ciudad y valoran el esfuerzo que realiza el municipio para que Roldán sea una ciudad más segura. No solo escuchan nuestras demandas, sino que brindan soluciones concretas a las problemáticas que les acercamos”, destacó el intendente Daniel Escalante.

A su turno, la diputada Di Stefano recordó que esta nueva entrega forma parte de una partida de más de 700 vehículos que el Gobierno de Maximiliano Pullaro, a través del Ministerio de Justicia y Seguridad, distribuye en toda la provincia. “El objetivo es claro: otorgar a la Policía los elementos que necesita para seguir mejorando la seguridad en cada una de las localidades”, expresó.

Las camionetas entregadas son Chevrolet Montana, totalmente equipadas para tareas de patrullaje, y forman parte de las 720 unidades adquiridas por el Gobierno de Santa Fe en el marco de la Ley de Emergencia en Seguridad.

Los vehículos cuentan con tracción 4×2, paragolpes reforzados, rejas de protección para luces, pantalla táctil, cámara de estacionamiento y sensores, y están preparados para operar tanto en zonas urbanas como rurales y caminos de difícil acceso, lo que los convierte en una herramienta clave para fortalecer el despliegue territorial de la seguridad provincial.