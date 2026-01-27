Sin acuerdo paritario, municipales decretaron paro desde el jueves al lunes

Sin acuerdo. Este martes se desarrolló una audiencia entre los miembros paritarios de Intendentes y Presidentes Comunales y los representantes de la Federación de Trabajadores Municipales de Santa Fe (Festram) ante el Ministerio de Trabajo, y no hubo avances entre las partes con lo cual el gremio decretó un paro de 72 horas entre este jueves y el lunes 2 de febrero.

“Los intendentes insistieron con la misma propuesta que FESTRAM había rechazado en tres oportunidades por considerarla insuficiente para cerrar la política salarial del 2025 y por ese motivo el Plenario de Secretarios/as de los 42 Sindicatos adheridos a decretó un Paro Total de actividades de 72 horas para los días jueves 29, viernes 30 de enero y lunes 2 de febrero con movilizaciones y cortes de ruta el viernes 30”, comunicaron.

“El Gobierno Provincial interfiere ilegalmente en la Negociación paritaria de los Trabajadores Municipales de esta Provincia ya que se niega a llevar la negociación a la Secretaría de Municipios y Comunas. Con esta maniobra ha conseguido un claro perjuicio en los sueldos de los trabajadores del sector que se mantienen sin aumentos desde el mes de octubre del 2025, con una diferencia de inflación acumulada que supera el 10%”, finalizaron.