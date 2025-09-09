Medicina Estética Integral festeja su primer aniversario en Tierra de Sueños 3: un espacio que combina estética, salud y trabajo en equipo

Hace un año, la Dra. Luisina Vitale tomó una decisión que marcaría un antes y un después en su vida: mudarse a Roldán y dar forma al sueño de abrir su propio consultorio. Lo que comenzó como un proyecto lleno de ilusión y sacrificio, hoy se convirtió en un espacio de referencia en la ciudad, donde la estética y la medicina integral se encuentran para mejorar la calidad de vida de cada paciente.

‘‘Hace un año junto a mi familia decidimos apostar por la ciudad y hacer nuestro propio camino. Junto a un equipo de profesionales logramos crear un centro de medicina estética que se combina con un abordaje integral de la salud y el bienestar’’, relató Luisina en diálogo con El Roldanense.

“Este lugar es mucho más que un consultorio, es mi segundo hogar. Está lleno de amor, esfuerzo y compromiso. Con mi familia decidimos apostar por esta localidad y brindar un servicio que no se quede solo en lo superficial, sino que mire a la persona de manera integral”, expresó la profesional emocionada en el marco del aniversario.

El consultorio de medicina integral LV ofrece un enfoque completo, que va más allá de la medicina estética. Entre sus especialidades se encuentran medicina estética, medicina general, nutrición, homeopatía, cosmetología, depilación láser y diferentes tratamientos médicos personalizados, siempre con el respaldo de un equipo que comparte una misma filosofía: trabajar juntos para acompañar a cada paciente en su camino hacia el bienestar.

Con apenas un año de vida, el espacio se consolidó como un referencia de Tierra de Sueños 3 ( Bv. Tierra de Sueños 2460. Local 3) y alrededores, no solo por la calidad de sus servicios, sino por la calidez humana con la que cada consulta es atendida. “Prometemos seguir creciendo para que el público nos siga eligiendo y ademas queremos seguir aprendiendo cada día y manteniendo siempre la cercanía y el respeto que nos caracterizan”, agregó Vitale.

La celebración de este primer aniversario es también un agradecimiento a la comunidad que confió desde el inicio y que sigue acompañando este sueño hecho realidad. Los interesados en conocer los detalles del centro lo pueden hacer en @dra.luisina.vitale