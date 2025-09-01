Mercado inmobiliario: en Roldán la mayoría de las casas desocupadas están a la venta

Según el último informe del mercado inmobiliario publicado por el Colegio de Corredores Inmobiliarios de Santa Fe Sede Rosario (COCIR) y hecho a partir de los datos suministrados por el Portal Propia (plataforma colaborativa del que concentra la oferta de propiedades de los corredores inmobiliarios matriculados) actualmente en Roldán hay un total de 1740 propiedades a la venta, en tanto que 69 están destinadas al alquiler permanente y 18 al temporario.

Esto se condice con los datos a nivel general: el informe destaca que en toda la zona de incumbencia hay 49.324 viviendas, de las cuales 2.511 están ofertadas en alquiler permanente, 144 en alquiler temporario y las 46.669 restantes están disponibles para la venta. Es decir, el 94,6% de las viviendas publicadas en PROPIA están ofertadas a la venta, el 5,1% tienen como destino el alquiler permanente y el 0,3% restante el alquiler temporario.

La cantidad de viviendas ofrecidas para alquiler permanente en julio de 2025 volvió a marcar un aumento, alcanzando el valor de 2.511, lo cual significa una suba de 7,5% respecto de mayo de 2025 y un 16,6% en relación con igual mes del año anterior. El número de viviendas publicadas a la venta mostró una leve caída de 0,4% en comparación con mayo de este año, que términos interanuales se traduce en reducción del 4,2%.

En relación con la distribución por localidades, la ciudad de Rosario concentra el 89,2% de la oferta publicada de alquileres permanentes en la Región y el 86,1% de los inmuebles para la venta. Le siguen, aunque con proporciones muy alejadas, Funes, Roldán, Granadero Baigorria, San Lorenzo y Pueblo Esther. En cuanto a los alquileres temporarios, el 63,2% de la oferta se concentra en Rosario, mientras que aumenta la importancia relativa de Funes y Roldán, con participaciones de 15,3% y 12,5%, respectivamente.

La oferta de viviendas en Rosario para alquiler permanente y venta está concentrada en departamentos, representando el 90,3% y el 81,6%, respectivamente. En el resto de las localidades, la mayor disponibilidad de viviendas son casas, aunque se destaca la alta proporción de departamentos en las localidades de Granadero Baigorria y San Lorenzo, tanto los que están en alquiler como a la venta.

Considerando la distribución de las viviendas según número de habitaciones, el 43,1% de las viviendas ofrecidas en alquiler permanente posee 1 dormitorio, le siguen las de 2 dormitorios con el 29,1%, los monoambientes con el 14,7%, y el 12,5% restante a viviendas de 3 o más dormitorios. Las viviendas ofrecidas a la venta, tienden a ser de mayor tamaño, con participaciones relativas de 7,6% monoambientes, 29,4% viviendas de un dormitorio, 34,7% de 2 dormitorios y 28,3% de 3 o más dormitorios. Por su parte, en las viviendas ofrecidas en alquiler temporario predominan las de un dormitorio (46,2%).