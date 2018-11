Militante local protagonizó intercambio cultural en Chile y participó de pintada colectiva

Militante política y profesora de danzas folklóricas, la roldanense Vanesa Luna participó del Segundo Encuentro Internacional de Muralismo, Canto y Poesía desarrollado del 10 al 18 de noviembre en Chile con organización de la Corporación de Derechos Humanos Pilmaiquen en las localidades de Osorno, Puerto Montt, Valparaíso y Santiago.

En diálogo con El Roldanense, Luna recordó que las razones de su convocatoria se remontan a junio último, cuando la Brigada Ramona Parra –uno de los colectivos que participaron de la propuesta– visitó la ciudad para desplegar una obra en la zona del Paseo de la Estación.

“Si bien no soy muralista, siempre participé de pintadas colectivos. Cuando me invitaron tuve muchas ganas de ir porque era un homenaje a Gabriela Mistral, una educadora no reconocida hasta después de su muerte que luchó mucho por su condición sexual”, contó la militante del PJ.

Junto a sus compañeros “Daniel y Elisa de Rosario”, Luna compartió clases de folklore argentino y contó que fue “una experiencia única trabajar con niños de distintas edades”. Luego se trasladó a la localidad de Osorno, donde participó de un mural colectivo en la Escuela Santa Cecilia.

La militante local contó con marcado orgullo la posibilidad de compartir la actividad con la Brigada Ramona Parra, integrada por reconocidos artistas que desplegaron gran parte de su trabajo durante la dictadura de Pinochet.

“Son muralistas con gran trayectoria. Durante el proceso fue cuando mas pintaron. Muy involucrados con los Derechos Humanos, tratando de unir siempre las realidades de Latinoamérica”, apuntó.

Luna quiso brindar un reconocimiento a quienes hicieron posible su experiencia: “Agradecer al secretario de Cultura, Facundo Alejandro, por darme una mano enorme en este viaje. A la Secretaría de Promoción Humana y Comunitaria, por apoyar siempre las capacitaciones y por los recursos humanos. Y especialmente al señor intendente José María Pedretti por este desafío de seguir apostando al arte más allá de esta gran crisis que atraviesa nuestro país”.