Movida solidaria: lanzan una rifa para que un niño roldanense pueda acceder a un tratamiento dental
Dante tiene seis años y necesita una nueva ortodoncia. Su mamá vende los números con diferentes premios para costear los gastos. En la nota, cómo colaborar.
Dante Celucci, un niño roldanense de seis años que vive en barrio Villa Flores, necesita realizar un costoso tratamiento dental. Para hacer frente a los gastos, su mamá Tatiana y la familia lanzaron una movida benéfica que les permita juntar los fondos necesarios. Hay diferentes premios de emprendedores que colaboran a la causa y tiempo de comprar números hasta el próximo 11 de octubre, cuando se conozcan los ganadores. En diálogo con El Roldanense, la madre dio más detalles sobre la situación y explicó cómo ayudar.
“Necesita un tratamiento dental que dura un año y no puedo costear. Tiene la mordida invertida y eso lo hace hablar mal. Se le está dificultando la lectura en la escuela, ya que escribe y lee como habla”, explicó Tatiana en primer lugar. “Junto a eso, hay cuatro dientes que no le están saliendo porque no tienen espacio. La situación es muy complicada aunque solucionable”, profundizó. Mientras aguarda por la nueva ortodoncia y el tratamiento bucal que necesita, Dante es tratado semanalmente por una fonoaudióloga.
Con los 78 números que ya vendió, a $5.000 cada uno, pudo pagar la primera de las cuatro cuotas. “Necesito vender 200 para juntar el total del dinero necesario. Igualmente, será más plata teniendo en cuenta los estudios y las consultas particulares”, describió. “Como soy mamá soltera y mi hijo no tiene obra social, todo se hace muy costoso. Lamentablemente, en la situación que estoy hoy en día no lo puedo costear”, expresó. Para colaborar y sumarse a la rifa, los interesados pueden contactar con ella escribiendo al 3413489193.