Movida solidaria: lanzan una rifa para que un niño roldanense pueda acceder a un tratamiento dental

Dante Celucci, un niño roldanense de seis años que vive en barrio Villa Flores, necesita realizar un costoso tratamiento dental. Para hacer frente a los gastos, su mamá Tatiana y la familia lanzaron una movida benéfica que les permita juntar los fondos necesarios. Hay diferentes premios de emprendedores que colaboran a la causa y tiempo de comprar números hasta el próximo 11 de octubre, cuando se conozcan los ganadores. En diálogo con El Roldanense, la madre dio más detalles sobre la situación y explicó cómo ayudar.

“Necesita un tratamiento dental que dura un año y no puedo costear. Tiene la mordida invertida y eso lo hace hablar mal. Se le está dificultando la lectura en la escuela, ya que escribe y lee como habla”, explicó Tatiana en primer lugar. “Junto a eso, hay cuatro dientes que no le están saliendo porque no tienen espacio. La situación es muy complicada aunque solucionable”, profundizó. Mientras aguarda por la nueva ortodoncia y el tratamiento bucal que necesita, Dante es tratado semanalmente por una fonoaudióloga.

Con los 78 números que ya vendió, a $5.000 cada uno, pudo pagar la primera de las cuatro cuotas. “Necesito vender 200 para juntar el total del dinero necesario. Igualmente, será más plata teniendo en cuenta los estudios y las consultas particulares”, describió. “Como soy mamá soltera y mi hijo no tiene obra social, todo se hace muy costoso. Lamentablemente, en la situación que estoy hoy en día no lo puedo costear”, expresó. Para colaborar y sumarse a la rifa, los interesados pueden contactar con ella escribiendo al 3413489193.