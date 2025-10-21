Movilización por “el agresor de la bici”: reclamo de vecinos, respuesta de funcionarios y el rol de Fiscalía
Pidieron prevención y mayor seguridad. También, un espacio de reinserción para el joven si es que queda en libertad.
Una gran cantidad de vecinos se congregaron este martes en la plaza 25 de Mayo para pedir acciones contundentes frente a los ataques del “agresor de la bici”.
El intendente interino Manuel Alustiza y la secretaria de Gobierno Marisabel Mendoza resaltaron el trabajo realizado en la detención del agresor pocos minutos después de ocurrido el hecho frente a la escuela Fiscal, y aseguraron que ahora todo depende de Fiscalía.
Además, Mendoza se comprometió a generar una reunión entre la familia del nene agredido frente a la escuela Fiscal y la Fiscalía de Rosario.
