Movilización por “el agresor de la bici”: reclamo de vecinos, respuesta de funcionarios y el rol de Fiscalía

Una gran cantidad de vecinos se congregaron este martes en la plaza 25 de Mayo para pedir acciones contundentes frente a los ataques del “agresor de la bici”.

El intendente interino Manuel Alustiza y la secretaria de Gobierno Marisabel Mendoza resaltaron el trabajo realizado en la detención del agresor pocos minutos después de ocurrido el hecho frente a la escuela Fiscal, y aseguraron que ahora todo depende de Fiscalía.

Los vecinos pidieron prevención y mayor seguridad. También, un espacio de reinserción para el joven si es que queda en libertad.

Además, Mendoza se comprometió a generar una reunión entre la familia del nene agredido frente a la escuela Fiscal y la Fiscalía de Rosario.