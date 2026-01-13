Municipales acataron la conciliación obligatoria y se suspenden los paros de esta semana

En el día de la fecha se llevó a cabo la audiencia de conciliación obligatoria en la Dirección Regional Santa Fe del Ministerio de Trabajo de la Provincia de Santa Fe, con la participación de representantes de intendentes y presidentes comunales, junto a los miembros paritarios de FESTRAM.

El encuentro no logró destrabar el conflicto salarial. Desde la federación rechazaron la postura sostenida por los jefes municipales, quienes en línea con el gobernador Maximiliano Pullaro afirmaron que los salarios no han perdido frente a la inflación durante el año 2025.

No obstante, y en cumplimiento de la conciliación obligatoria dictada por la autoridad laboral, FESTRAM resolvió no adoptar medidas que agraven el conflicto, lo que implica la suspensión del paro de actividades previsto para esta semana. En el mismo sentido, los intendentes y presidentes comunales no podrán aplicar sanciones ni medidas que perjudiquen a las trabajadoras y los trabajadores municipales por las acciones realizadas durante el conflicto.

Finalmente, se dispuso un cuarto intermedio hasta el próximo 21 de enero, fecha en la que las partes volverán a reunirse para continuar las negociaciones en el marco de la Mesa Paritaria establecida por la Ley 9996.