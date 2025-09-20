Música, juegos, barbería, glitter y más: este domingo Roldán celebra la primavera
Será una tarde para disfrutar con familia y amigos en el playón del Paseo de la Estación. Habrá actividades lúdicas y recreativas, y shows en vivo.
La Municipalidad de Roldán invita a la comunidad a compartir una jornada especial para dar la bienvenida a la primavera. El próximo 21 de septiembre, de 14 a 19 horas, se realizará el Festejo de la Primavera en el Playón del Parque del Bicentenario, con entrada libre y gratuita.
La propuesta incluirá shows en vivo, juegos y actividades recreativas para disfrutar en familia y con amigos. Entre los atractivos principales se destaca la presentación de la reconocida banda “Mi Bonita Cumbia”, que pondrá ritmo y alegría a la tarde.
Además, habrá espacios para sumarse a las tendencias juveniles, con el stand de “Luk-s Barber” y el “Stand de Glitter”, que ofrecerán opciones de barbería, maquillaje artístico y brillos para darle color al festejo.
La jornada también contará con animaciones, propuestas lúdicas y un ambiente pensado para celebrar la llegada de la estación más esperada del año.