Noviembre llega con un 2,1% de aumento para beneficiarios de Ansés

Comienza un nuevo mes y con ello tenemos un nuevo aumento de los beneficios que abona ANSES. La abogada de nuestra ciudad, Evelyn Porcel de Peralta, acerca la información oficial para que todos los vecinos estén al tanto.

A partir de noviembre de 2025, y con una variación del 2,1% la jubilación mínima será de $ 333.150,64 a este monto se suma la continuidad del bono extraordinario de $70.000, lo que lleva el ingreso total a $403.150,64.-

En el caso de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), el haber base se fijó en $266.520,51 que con el bono alcanza los $336.520,51.

Por otra parte, para que aquellos beneficiarios que cobran mas que “la mínima” en el mes de noviembre, el valor del haber máximo que abonara ANSES será de $2.241.568,43.

Es importante tener en cuenta que estos valores son montos brutos. Sobre ellos se aplican los descuentos de ley (obra social, cuotas de moratoria previsional por compra de años y, en algunos casos, deducciones por préstamos ANSES). Por eso, el dinero que cada beneficiario efectivamente perciba puede ser menor.

¿Cuándo comienzan los pagos de noviembre?

• Lunes 10 de noviembre: comienza el cronograma de pagos para quienes cobran la mínima, iniciando con los DNI finalizados en 0.

• Viernes 21 de noviembre: se abonarán los haberes superiores a la mínima.

Ese mismo 10 de noviembre, todos los beneficiarios —sin importar el monto que perciban— podrán consultar su liquidación previsional en el portal Mi ANSES, ingresando con su número de CUIL y Clave de la Seguridad Social.

Allí se verá el monto exacto a cobrar, ya con los descuentos aplicados (obra social, moratoria o créditos, si corresponde). Conviene revisarlo antes de ir al banco, así se evitan sorpresas en la ventanilla. Si al hacerlo surgen dudas o diferencias, pueden consultarme para que revisemos juntos cada situación en forma personalizada.

Para quienes prefieran una guía práctica, en el canal de YouTube de la Dra. Evelyn Porcel de Peralta encontrarán un tutorial paso a paso para descargar la liquidación de manera rápida y segura.