Objetivo dengue: continúan las fumigaciones espaciales en los barrios de la ciudad

La Municipalidad de Roldán continúa implementando el plan “Objetivo Dengue”, con fumigaciones espaciales que se realizan en distintos barrios de la ciudad como una de las medidas preventivas frente a la presencia del mosquito Aedes aegypti.

“Objetivo Dengue” es una estrategia integral de prevención que combina distintas acciones para controlar y reducir la presencia del mosquito Aedes aegypti en la ciudad y forman parte de un trabajo sostenido que incluye, además de la fumigación de espacios verdes, el monitoreo con ovitrampas y la difusión de recomendaciones para el cuidado en los hogares. El objetivo es reducir los posibles criaderos y actuar de manera temprana ante cualquier indicio del vector transmisor del dengue, zika o chikungunya.

Desde el municipio destacaron que estas acciones se complementan con la participación de la comunidad, recordando que la eliminación de recipientes que acumulen agua sigue siendo la forma más efectiva de prevención. En los próximos días, se anunciarán nuevas campañas de descacharrado para que los vecinos puedan colaborar con esta tarea.

El plan “Objetivo Dengue” se mantendrá activo durante toda la temporada de altas temperaturas, garantizando una presencia constante en los barrios y reforzando las acciones para proteger la salud de todos los roldanenses.