Objetivo dengue: empezaron las fumigaciones y se presenta el Plan de Acción en Roldán

La Municipalidad de Roldán comenzó con los trabajos preventivos en materia de dengue ante la llegada de las temperaturas cálidas, que favorecen la propagación y reproducción del mosquito Aedes aegypti.

En este marco, se están llevando adelante tareas de fumigación en espacios públicos. Cabe recordar que desde fines de agosto el municipio inició acciones preventivas que incluyeron la colocación de ovitrampas para detectar la actividad del mosquito, así como también fumigaciones con larvicida en canales de desagüe que acumularon agua tras las intensas lluvias. Esta última aplicación se realizó con un larvicida de poder residual para extender su efectividad.

Estas acciones forman parte del Plan de Acción Objetivo Dengue, que fue presentado nuevamente este martes por la vicegobernadora Gisela Scaglia, la ministra de Salud Silvia Ciancio y el secretario de Cooperación, Cristian Cunha.

En Roldán, el programa es implementado de manera articulada por la Secretaría de Salud, la Subsecretaría de Medio Ambiente, la Secretaría de Cultura, Educación, Turismo y Deporte, la Subsecretaría de Seguridad, la Secretaría de Desarrollo, la Secretaría de Servicios Públicos y la Subsecretaría de Entidades Intermedias.

Además, se anunció que el próximo martes 14 de octubre, a las 19:30 horas, se realizará en la ciudad la presentación del plan de acción para esta temporada, con una exposición que incluirá datos y comparativas sobre los avances en la lucha contra el dengue.