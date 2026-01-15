Objetivo dengue: Roldán continúa con acciones territoriales para reducir el riesgo de contagio

La Municipalidad de Roldán, en coordinación integral con la Secretaría de Salud Pública y la Subsecretaría de Medio Ambiente, continúa desarrollando diversos trabajos enmarcados en la campaña “Objetivo Dengue”, con el objetivo de prevenir la proliferación del mosquito Aedes aegypti y reducir el riesgo de contagio.

En este marco, se están llevando adelante controles focales preventivos en aquellas zonas de la ciudad que el año pasado registraron mayor actividad del mosquito y casos de dengue. También, personal de las áreas municipales involucradas recorren los barrios, realizando visitas domiciliarias, lo que permite brindar asesoramiento directo a las familias sobre medidas de prevención, relevar patios y jardines para detectar y eliminar posibles criaderos, y realizar fumigaciones puntuales cuando corresponde.

Además, se continúa trabajando con fumigación espacial en todos los barrios de la ciudad, como parte de un plan integral de control y cuidado de la salud pública.

Desde el Municipio se recuerda a los vecinos la importancia de acompañar estas acciones con medidas de prevención en los hogares:

• Eliminar recipientes que acumulen agua estancada.

• Mantener limpios patios, canaletas y desagües.

• Tapar tanques y depósitos de agua.

• Cambiar diariamente el agua de bebederos de mascotas y floreros.