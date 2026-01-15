Objetivo dengue: Roldán continúa con acciones territoriales para reducir el riesgo de contagio
Se están llevando adelante controles focales preventivos en aquellas zonas de la ciudad que el año pasado registraron mayor actividad del mosquito y casos de dengue.
La Municipalidad de Roldán, en coordinación integral con la Secretaría de Salud Pública y la Subsecretaría de Medio Ambiente, continúa desarrollando diversos trabajos enmarcados en la campaña “Objetivo Dengue”, con el objetivo de prevenir la proliferación del mosquito Aedes aegypti y reducir el riesgo de contagio.
En este marco, se están llevando adelante controles focales preventivos en aquellas zonas de la ciudad que el año pasado registraron mayor actividad del mosquito y casos de dengue. También, personal de las áreas municipales involucradas recorren los barrios, realizando visitas domiciliarias, lo que permite brindar asesoramiento directo a las familias sobre medidas de prevención, relevar patios y jardines para detectar y eliminar posibles criaderos, y realizar fumigaciones puntuales cuando corresponde.
Además, se continúa trabajando con fumigación espacial en todos los barrios de la ciudad, como parte de un plan integral de control y cuidado de la salud pública.
Desde el Municipio se recuerda a los vecinos la importancia de acompañar estas acciones con medidas de prevención en los hogares:
• Eliminar recipientes que acumulen agua estancada.
• Mantener limpios patios, canaletas y desagües.
• Tapar tanques y depósitos de agua.
• Cambiar diariamente el agua de bebederos de mascotas y floreros.