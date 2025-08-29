Organizan en Roldán la primera feria de trueque y venta de usados: “Lo viejo funciona”
Se llevará a cabo el próximo sábado 6 de septiembre en el Centro Cultural El Enjambre. Para participar como vendedor hay que anotarse por whatsapp al 3413025332.
Con la idea de darle a los objetos una segunda vida y que cosas que aún pueden ser utilizadas no terminen en la basura o en un rincón inhóspito de la casa, se llevará a cabo en El Enjambre la primera feria de trueque y venta de usados “Lo viejo funciona”.
“En un contexto desfavorable económicamente para muchas personas, en un momento de capitalismo salvaje y cultura de usar y tirar con sus consecuencias en el ambiente y la economía mundial, la propuesta, es frenar y recircular”, señalaron desde la entidad.
“La idea, es vender o trocar objetos usados en buenas condiciones y generar un espacio de encuentro que nos permita reflexionar nuestro lugar como consumidores”, sumaron.
Para participar como vendedor hay que anotarse por whatsapp al 3413025332 o a través de un mensaje en el Instagram de El Enjambre acá
El evento será el próximo sábado 6 de septiembre de 14 a 18 hs y en el lugar habrá mesas y tablones disponibles, aunque también los feriantes podrán llevar su manta para tirar al piso.
“La idea es también compartir unos mates, una charla y pensar los tiempos que corren con una mirada crítica”, destacaron.