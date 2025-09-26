Para Di Stefano, la candidatura de Scaglia pone en valor a la gestión provincial

La diputada provincial y presidenta del Bloque de la UCR, Silvana Di Stefano, expresó su apoyo a la lista a diputados nacionales que encabeza la actual vicegobernadora, Gisela Scaglia, en el marco de la fuerza “Provincias Unidas”. Se trata de la nómina que competirá en las elecciones legislativas del próximo 26 de octubre y lleva en segundo lugar a Pablo Farías, seguido por Melina Giorgi.

“Somos el proyecto para que Argentina salga adelante. La candidatura de Scaglia representa la continuidad de un camino que venimos construyendo en Santa Fe, con una gestión que defiende la producción, el trabajo y la transparencia institucional”, aseguró la diputada.

La legisladora radical insistió en que Santa Fe “es el motor del progreso del país: estamos demostrando que se puede gobernar con eficiencia, mirando hacia adelante y generando oportunidades reales para nuestra gente”.

El lanzamiento formal de la lista se desarrolló en la ciudad de Santa Fe y contó con la presencia de integrantes del Ejecutivo provincial, intendentes y presidentes comunales, y legisladores provinciales y nacionales. Fue encabezado por el gobernador Maximiliano Pullaro y el exgobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, quien encabeza la nómina de su provincia por la misma fuerza.

“Con Gisela en el Congreso vamos a tener una voz fuerte que ponga en valor a la gestión provincial, en un escenario nacional marcado por la polarización entre La Libertad Avanza y el kirchnerismo”, analizó Di Stefano en coincidencia con las declaraciones de Pullaro, quien remarcó la importancia de una representación legislativa firme: “Queremos diputados que defiendan a Santa Fe y a la producción, no a la especulación financiera ni al asistencialismo clientelar”.