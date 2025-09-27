La Ciudad

Sábado ideal: mate, reposera e intercambio de semillas en Roldán

Este sábado de 15 a 18 horas, en el Jardín Junco (Bernstardt y Armstrong), se llevará adelante una jornada bajo el lema “Convivencia con el bosque urbano”. Toda la info.

27 DE septiembre DE 2025

La Subsecretaría de Medio Ambiente de la Municipalidad de Roldán invita a participar de una propuesta pensada para toda la familia, que combina naturaleza y arte.

El próximo sábado 27 de septiembre, de 15 a 18 horas, en el Jardín Junco (Bernstardt y Armstrong), se llevará adelante una jornada bajo el lema “Convivencia con el bosque urbano”.

La actividad incluye canje de reciclables por plantines, un taller de arte con elementos de la naturaleza, y charlas a cargo de las ingenieras del área de arbolado.

Además, se entregarán semillas y el cierre estará a cargo de una muestra de artistas plásticos y músicos del barrio, que le darán un marco cultural y comunitario a la propuesta.

Desde la organización invitan a acercarse con el mate para disfrutar de una tarde en contacto con la naturaleza, aprendiendo y compartiendo en comunidad.

