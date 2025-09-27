Sábado ideal: mate, reposera e intercambio de semillas en Roldán

La Subsecretaría de Medio Ambiente de la Municipalidad de Roldán invita a participar de una propuesta pensada para toda la familia, que combina naturaleza y arte.

El próximo sábado 27 de septiembre, de 15 a 18 horas, en el Jardín Junco (Bernstardt y Armstrong), se llevará adelante una jornada bajo el lema “Convivencia con el bosque urbano”.

La actividad incluye canje de reciclables por plantines, un taller de arte con elementos de la naturaleza, y charlas a cargo de las ingenieras del área de arbolado.

Además, se entregarán semillas y el cierre estará a cargo de una muestra de artistas plásticos y músicos del barrio, que le darán un marco cultural y comunitario a la propuesta.

Desde la organización invitan a acercarse con el mate para disfrutar de una tarde en contacto con la naturaleza, aprendiendo y compartiendo en comunidad.