Provincias Unidas lanzó su campaña en Santa Fe y Roldán dijo presente

Este miércoles, el gobernador Maximiliano Pullaro, junto a la vicegobernadora y candidata a diputada nacional, Gisela Scaglia; el candidato Pablo Farías y Melina Giorgi, acompañados por el exgobernador de Córdoba y candidato a diputado nacional, Juan Schiaretti, encabezaron el lanzamiento de campaña de Provincias Unidas en la ciudad de Santa Fe.

La ciudad de Roldán estuvo representada por el intendente interino, Carlos Manuel Alustiza, el concejal Marcelo Cristiani y la secretaria de Gobierno y coordinadora de Gabinete, Marisabel Mendoza, quienes asistieron junto a miembros del gabinete municipal. También estuvo presente la diputada Silvana Distefano.

El acto tuvo como eje central la presentación de los candidatos que competirán en las elecciones del próximo 26 de octubre, donde se renovarán bancas en la Cámara de Diputados de la Nación.