Plan de zanjeo: el municipio avanza con obras en diferentes barrios

La Secretaría de Servicios Públicos de la Municipalidad de Roldán continúa ejecutando tareas de limpieza y desobstrucción de desagües en distintos sectores de la ciudad.

Estas mejoras, iniciadas semanas atrás, forman parte de un plan integral que se extenderá durante los próximos meses. Desde el área explicaron que esta es la primera etapa de una planificación más amplia, que incluye la limpieza y rectificación de desagües estructurales, como también la intervención en los secundarios ubicados dentro de los barrios.

En esta fase inicial, los trabajos se concentran en Villa Flores y en el sector B de Tierra de Sueños III, zonas que presentan un marcado déficit en materia de drenaje pluvial. Las tareas actuales se enfocan en la limpieza y rectificación de cunetas, de tubos y el relevamiento de los cruces de calles.

“En Tierra de Sueños III ya se intervinieron trazas como San Sebastián, desde el Lago hasta Camino de la Legua; Ibarlucea, entre Esperanza y Camino de la Legua, y Alegría entre San Sebastián y Bv. Tierra de Sueños, donde actualmente se continúa trabajando”, señalaron.

Además, enumeraron que en el barrio Villa Flores se realizaron intervenciones sobre J. J. Valle, entre Larrea y Vélez Sarsfield; Vélez Sarsfield, entre J. J. Valle y Thomson; Thomson, entre Vélez Sarsfield y Larrea; Alberdi, entre J. J. Valle y Larrea; Peñaloza, entre J. J. Valle y Esquiú; Facundo Quiroga, entre Peñaloza y Ramírez; Thomson, entre Peñaloza y Ramírez; Pueyrredón, entre Peñaloza y Larrea, y J. J. Valle, entre Peñaloza y Larrea.

Desde el municipio aclararon: “Hay muchos barrios que presentan un déficit histórico en materia de desagües, por eso vamos a ir avanzando según el grado de complicaciones que cada sector presente”.