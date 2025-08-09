Para disfrutar en familia: una tarde con reciclaje, juegos y show en Cotos de la Alameda

La Municipalidad de Roldán junto a la Vecinal Cotos de la Alameda organizan un evento en el marco del Mes de las Infancias, con una jornada solidaria, actividades recreativas y propuestas para toda la familia.

El evento se llevará a cabo el sábado 9 de agosto, de 14 a 17 horas, en la plaza Dr. René Favaloro, ubicada en la intersección de Calchaquí y Cerro Catedral. Será una tarde pensada para disfrutar en familia y con amigos, con múltiples propuestas pensadas para los más chicos.

Durante la jornada se recibirán donaciones solidarias de frazadas, calzado y alimentos no perecederos, que serán destinados a quienes más lo necesitan. También se realizará una jornada de reciclaje en la que se podrá acercar todo tipo de material reciclable para intercambiar por plantines.

Como parte de las actividades, se brindará una capacitación y difusión del programa Ojos en Alerta Roldán, para fortalecer la seguridad comunitaria.

Además, los niños podrán disfrutar del show del Payaso Pichulino, inflables y juegos para todas las edades.